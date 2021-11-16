H5N8病毒株在日本暴发第三次禽流感疫情

（早报讯）日本已确认在一个家禽养殖场发现高致病性禽流感亚型H5N8，这是该国今冬暴发的第三次禽流感疫情。

日本农业部周二（16日）在官方网站上发表声明说，日本西南部鹿儿岛县泉市的一个拥有约1万1000只产蛋鸡的农场在周一发现了疫情。此前，欧洲和亚洲最近几天向世界动物卫生组织报告了几起严重的禽流感疫情，这表明该病毒正在再次迅速蔓延。

今年世界各地感染禽流感的人数增加，让流行病学专家感到担忧，特别是世界正在逐步从冠病大流行中恢复的情况下。

中国在2021年向世界卫生组织报告了21起人类感染H5N6亚型禽流感的病例，而去年只有五起；21起病例中有六人死亡，其他许多人病危。2月，俄罗斯报告了首起从鸟类传给人类的H5N8病毒株，并向世卫组织报告了此事。当时没有人类之间传播的迹象。

在报告首次爆发疫情后，日本在本月早些时候暂停了所有地区的鸡肉和鸡蛋的出口，尽管农业部已经表示，如果被感染，食用这些物品不会对人类构成风险。去年冬天，日本经历了迄今为止最严重的农场冬季流感季节，有近1000万只鸡被宰杀，全国三分之一以上的县受到影响。

根据日本农业部的数据，日本有大约1.81亿只母鸡，肉鸡数量为1.4亿只。