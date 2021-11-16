马国将分阶段开放国门 为进入地方性流行病做好准备

（早报讯）马来西亚国防部高级部长希山慕丁指出，马国进入地方性流行病（endemic）需要符合7个指标，包括分阶段开放边界、采用统一防疫标准作业程序（SOP）及加强警报系统等。

他今日（11月16日）在国会媒体室召开新闻发布会时说，大部分州属目前已处于国家复苏计划第四阶段，因此，政府不久后将宣布更多放宽措施，为进入地方性流行病做好准备。

他指出，在今日的冠病四方部长级会议上，各方专注于讨论马国即将进入地方性流行病的细则。

他说，政府在抗疫努力上依然会优先关注挽救生命、减少重症监护病房（ICU）的床位使用率、接种加强针和扩大青少年疫苗接种计划、培养自我冠病检测及实践“TRIIS”原则，即检测（Test）、呈报（Report）、隔离（Isolate）、通知（Inform）及寻求治疗（Seek）。

他指出，尽管有大部分国人已经接种冠病疫苗，疫情情况与之前有所不同，然而各方必须保持高度警惕，因为马国无法再实施全面封锁。

他强调说，马国必须在疫情恶化前立即着手解决问题，以避免出现更糟的情况。冠病的存在对民众依然是一种威胁，各方必须学会面对及忍受，这一点尤为重要。

“过去数天内，卫生总监诺希山指出全国基本传染数已回升至1.0以上（意即冠病开始传染多人），总监也阐明了当中的原因，因为社区民众对于放宽措施感到松懈。”

他说，除了砂拉越和吉兰丹之外，马国其他州属已经进入国家复苏计划第四阶段，也陆续允许民众跨州、开放更多经济领域、教育机构等，目前一切进展顺利，也符合政府谨慎、分阶段、安全开放各行业的目标。