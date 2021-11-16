马国宣布推出收入汇款特别计划 海外收入征税3%

（早报讯）马来西亚财政部长东姑扎夫鲁上个月在2022年财政预算中宣布不再豁免海外收入的所得税后，内陆税收局如今向在海外拥有收入存款的大马税务居民，推出收入汇款特别计划（PKPP）为期半年，税率仅3%。

星洲网报道，税收局今日（11月16日）发文告说，这项特别计划将从2022年1月1日起落实，直至2022年6月30日，在这期间所带入的收入将征收的税率占总收入的3%；这也是2021年财政法律法案所建议的税率。

它指出，当局也不会对在特别计划落实期间所带入的收入进行审计、调查或罚款，税收局将真诚的接纳所有带进的收入；所有收入必需在特别计划期间带入或汇入。

它表示，纳税人必须在特别计划结束的最迟30天前申报加入该计划，以及必需根据2022或2023年报税年（视何者适用）所定下的一般付款安排缴税。

它说，特别计划不包括2021及往后估税年从马国汇出的收入，以及在这项计划期间汇入或带入的收入。

“特别计划结束后，税收局将通过与其他国家已被接纳的交换税务情报协议，审查和研究马来西亚人海外收入存款的资料。”

税收局也提到，如果根据审查，发现仍有未通报且源自马国的海外收入存款，当局将进行额外的估税，以及根据1967年所得税法令施以罚款。

税收局鼓励纳税人参与这项特别计划，以更新他们的税务情况，税收局将在官网向公众发布与特别计划有关的常见问题及指南。