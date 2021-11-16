乌干达首都爆炸袭击事件已致六死33伤

（早报讯）乌干达首都坎帕拉的中心地带周二（11月16日）发生两起自杀式炸弹袭击，造成六人丧生、33人受伤。

乌警方发言人弗雷德·埃南加在新闻发布会上表示，死者中包括三名自杀式炸弹袭击者，反恐应急小组已抓获第四名袭击者，并在其家中找到一个尚未引爆的简易爆炸装置。警方正在追捕参与此次袭击的其余恐怖分子。

发言人说，至少33人在当地的穆拉戈医院接受治疗，其中五人情况危急。目前未有人称对这次事故负责。发言人说：“我们的情报表明，这些是与‘民主同盟军’（Allied Democratic Forces，简称ADF）有关的国内恐怖组织。”

第一次爆炸发生在中央警察局附近，第二次发生在离议会非常近的地方。市中心上空升起一股白烟。

发言人说，一名自杀炸弹手在警察局的检查站附近进行了第一次袭击，炸死两个人。随后，两名骑着电单车的自杀炸弹手引爆炸弹，杀死了另外一人。

作为非洲联盟维和部队的一部分，乌干达士兵正在索马里与同卡伊达组织有关联的青年党叛乱分子作战。青年党在乌干达进行了几次致命的爆炸袭击。

上个月，与伊斯兰国结盟的民主同盟军首次声称对乌干达的一次爆炸事件负责，一名餐馆女服务员在事件中丧命。同样在上个月，乌干达警方表示，一名自杀式炸弹袭击者在巴士上引爆炸弹，造成自己死亡，其他人受伤。