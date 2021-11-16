物价涨得太快 一成美国人佳节不好过

（早报讯）美国零售商心里想着将迎来创纪录的假日消费旺季，但对十分之一的美国老百姓而言，创下三十年来最快涨幅的物价会让今年的圣诞节气氛有些变味儿。

彭博社报道，对于将大约三分之一的收入用于食品和能源等必需品的低收入家庭来说，通货膨胀的影响尤为严重。最近上涨的工资被上涨的物价侵蚀，而且扶助约750万人的联邦抗疫救济计划也已到期，物价飞涨来得真不是时候。

经济政策研究所(Economic Policy Institute)研究主任乔什·比文斯（Josh Bivens）指出：“任何在短期内给家庭预算带来很大压力的事情，都会让低收入家庭的日子更加紧张，因为他们消化压力的空间更小。”

经济复苏时的贫富差距在假期来临时将显露出来。疫情期间美国民众额外攒下了2万亿美元（2.71万亿新元）的储蓄，大部分人都准备好要疯狂购物和出去旅游一番。

与此同时，根据德勤一项调查，11%以上的美国民众打算一分钱也不乱花，这一比例为至少10年来最高，是2020年的两倍多。

根据截至周一市场收盘时的预估，定周二发布的10月份美国零售销售环比上涨1.5%，将创下3月份以来最大涨幅。然而，该数据没有根据通胀进行调整，经济学家预计价格上涨将在短期内遏制消费者需求。