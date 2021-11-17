拜登和习近平同意探讨军控谈判 推进战略稳定对话

（早报讯）美国国家安全顾问沙利文在习拜会落幕后表示，美国将在多个层面加强与中国的接触，以确保两个大国之间的竞争不会转向冲突。

美国总统拜登和中国国家主席习近平在首个视讯峰会中都提及保持沟通的重要性。拜登指出，中美领导人有责任确保双边关系不滑向冲突，两国必须设置合理的防护栏，在分歧点上清晰坦诚，在利益交汇领域中合作。习近平强调中美应该加强沟通和合作，既办好我们各自国内的事情，又承担起应尽的国际责任。

沙利文周二（16日）出席布鲁金斯学会网络研讨会时表示，拜登和习近平在会晤中同意开展军控谈判的可能性。

针对美国对中国核武导弹建设方面的担忧，沙利文表示，两位领导人都同意，“我们将寻求开始推进战略稳定方面的讨论”。

沙利文说，拜登向习近平提出了进行一系列战略稳定对话的必要性，有关对话将跨越安全、技术和外交领域，并由双方高级团队领导。

沙利文说：“两国将在多个层面加强参与度，确保双方在竞争中设置防护栏，以避免演变成冲突。”

沙利文没有详细说明会以何种形式进行，但他表示，美中战略稳定对话将与美国和俄罗斯更成熟且历史悠久的正式战略稳定对话不同。

沙利文说，美中在战略稳定对话方面的关系尚浅，但拜登和习近平确实已谈及此课题，“现在我们有责任思考如何以最有效的方式来推进它。”