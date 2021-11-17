马国冠病确诊回升 今增6288

（早报讯）马来西亚今日（11月17日）新增6288起冠病确诊病例，在连续4天维持5000多起后，再度重返6000起水平。

卫生总监诺希山在社交媒体发文说，截至中午12时，全国累计256万3153起病例。

他说，自本月6日起，无论是全国基本传染数（Rt）或确诊病例，均有所增加，这情况令人感到担忧，因为新增病例及全国基本传染数比上周增加，意味着病毒的传播风险更高，民众曝露于病毒中的风险也更大。

他表示，随着跨州活动和经济领域重新开放，先前流行病学第37周起，就一直呈现下降趋势的职场感染群，却在第45周再次出现反弹现象。“假如雇主没有针对职员采取防疫措施，预料职场感染群会成为主要的增加趋势。因此，雇主有责任在全面开放经济活动的情况下，确保雇员严格遵守防疫措施。”

此外，在迈入国家复苏计划第四阶段允许返校上课后，涉及教育的感染群与前一周相比，也是出现了增加趋势。

截至16日，马国录得40起冠病死亡病例，其中7起是送院前死亡。目前累计2万9769起死亡病例。

雪兰莪的冠病死亡例最高，通报7起，接下来是砂拉越6起、槟城及沙巴各5起、登嘉楼4起、吉兰丹和森美兰各3起、柔佛和霹雳各2起，吉打、马六甲和吉隆坡则各1起。