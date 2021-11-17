马国专家提醒年底料迎来另一波冠病疫情 须做好准备

（早报讯）马来西亚多名公共卫生专家预测，马国年底将迎来另一波疫情高峰，并提醒政府和人民为此做好准备。

他们是基于4大因素而作出上述预测：

1.全国基本传染数（Ro/Rt）维持在1.0及1.0以上，显示上升的趋势；

2.大部分完成2剂疫苗者已长达3或6个月，这意味着他们的保护力开始下降；这些群体需要施打加强针；

3.年底碰上雨季，水灾发生时，民众忙着搬迁而对防疫标准作业程序（SOP）有所松懈，例如不戴口罩；

4.年底有很多节庆、婚宴和活动，这些可能导致病例增加。

尽管如此，他们接受星洲日报电访时都不主张政府再次收紧SOP包括禁止跨州和禁止堂食等活动。最重要的是，民众须严守SOP、完成接种疫苗或施打加强针，以及避免大型聚会。

马国公共卫生医生协会主席再纳阿里芬说，专家们是依据现有的资料作出上述的预测。他希望政府和所有人做好准备迎接可能再出现的疫情高峰。他促请民众严格遵守SOP，接种第一剂疫苗的人士，尽快接种第二剂；还没有接种加强针的尽快施打。“不要再等，越快越好。”

博特拉大学（UPM）公共卫生专家（流行病学和生物统计学）副教授玛丽娜博士说，疫情再现另一波高峰的可能性是存在的，而她希望通过目前的加强针计划，以及更便宜的筛查检测的策略方法，能够遏制疫情出现高峰。

她认为没必要再收紧现有SOP包括禁止跨州，并劝请需要符合资格施打加强针的群体应该前去接种，不要等待。

马大公共卫生专家何志伟教授说，全国基本传染数已在1.0以上，这意味着社区正在发生病毒传播情况。

他说，尽管病例和传播量增加，但大家不应对这种情况感到恐慌，因为冠病将成为地方性流行病，并可预见病毒会继续与人类同在。“大家应该更清楚一点是，我们已经进入一个新常态，需要继续遵循防疫SOP。