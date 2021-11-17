柔佛女子因疫情受困新加坡2年后 回家惊见屋子“惨状”

（早报讯）马来西亚柔佛州一名女子因冠病疫情受困新加坡近2年，直到今年9月才如愿回国，结果抵达家门时，被屋子的“惨状”吓坏。

33岁的慕妮在柔佛巴西古当的双层排屋，屋里屋外都是猫咪、蟑螂大便以及老鼠尸体，以致整间屋子臭气熏天；衣橱、墙壁和沙发更是长满霉菌，更恶心的是，断电导致冰箱里的所有食物腐烂，散发的气味令人作呕。

她在TikTok发布出国前和回国后屋子状况对比的视频，引起网民讨论。

据“mStar”报道，慕妮在新加坡一家超市工作，她在冠病疫情暴发之前，每日往返马新两地。疫情前，她只打算在新加坡待两周，不料却因疫情而从去年5月开始受困新加坡，滞留将近2年。

这次因为父亲生病，她唯有通过周期性通勤安排（PCA）回国，借此机会回国休息2个半月，并跟家人团聚。

她表示，她在前往新加坡之前，还细心地将家里整理一番，包括为心爱的盆栽施肥，没想到2年回来后，屋子变得如同“鬼屋”，惨不忍睹。

慕妮滞留在新加坡期间，她的妈妈和弟妹曾替她查看屋子的状况。“她们当时告诉我说，因为冰箱断电，冰箱里的食物腐烂，一打开冰箱，就散发一股恶臭味。她们帮忙清理冰箱里的食物及将冰箱清空后，就没有再去。直到今年9月，我回家时，看到屋子的状况，差点要晕倒。”

她说，踏进屋子，四处都是猫大便，非常臭。“放电视机的地方都湿湿的，原来水管破裂，导致厕所漏水。”

不仅如此，衣橱里的衣服、手提袋、鞋子、厨房用具等物品及沙发，都因长霉菌而全部损坏了。“在打开衣橱那一刻，那扑鼻而来的臭味，根本无法用任何字眼去形容。”

慕妮透露，除了洗衣机、冷气机和电视机坏，厨房里的食物都被老鼠咬过，厨房柜子还有老鼠尸体。“楼下的所有房门也被白蚁侵蚀，损坏不堪。”

这次回马，她总共花了7000令吉，包括在马新两地的隔离费及冠病检测费用，结果回家看到这惨状，让她很心痛。

她希望马新两国可以尽快全面开放边境，以便恢复之前每日往返两地的日子，不必跟家人分离。