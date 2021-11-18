消息：美国考虑不派外交代表团参加北京冬奥会开幕式

（早报讯）五名消息人士周三（17日）表示，美国正在考虑不派外交代表团参加2月份的北京冬奥会开幕式，以抗议中国的人权做法。

各国政府通常会派高级外交官代表团参加开幕式，以示对来自世界各地的数千名参赛运动员的国际支持。2022年冬奥会将于2月4日至20日举行。

活动人士和美国两党的一些国会议员一直在向拜登政府施压，要求在外交上抵制这一活动。美国政府指责中国对其西部的新疆地区的穆斯林民族进行种族灭绝，北京方面否认了这些指控。

拜登政府的一名官员说，美国正在考虑是否派遣代表团参加冬奥开幕式，同时计划允许美国运动员参加。四名消息人士说，白宫内部有一个越来越大的共识，即应该让美国官员远离北京奥运会。白宫官员拒绝就美国代表团即将做出的决定发表评论。

就在习近平和拜登于视频会晤上努力缓和紧张局势的几天后，美国不派外交官的决定将是对中国国家主席习近平的谴责；这是拜登1月上任以来的首次广泛会谈。白宫强调了拜登在界定这一关系时的谨慎。习近平在视频会晤期间将拜登称为“老朋友”，而白宫强调，拜登并没有这样看待习近平。

一组美国两党参议员在10月对一项年度国防政策法案提出修正案，禁止美国国务院花费联邦资金“支持或促进”美国政府雇员参加奥运会。民主党众议院议长佩洛西也呼吁进行外交抵制。