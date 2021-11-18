苏丹军人政权血腥镇压反政变示威

（早报讯）苏丹安全部队周三（17日）在数千人的反军事统治示威活动中开枪打死了至少15人，打伤了数十人。这是苏丹一个月来的示威活动中死亡人数最多的一天。

示威者在首都喀土穆（Khartoum）以及巴赫里（Bahri）和乌姆杜尔曼（Omdurman）等城市游行，反对10月25日的政变，要求军方向民政当局全面移交权利，并要求对10月25日政变的领导人进行审判。

目击者说，安全部队发射了实弹和催泪弹，以阻止所有三个城市的集会，手机通讯也被切断。苏丹国家电视台说，示威者和警察中都有人受伤。与示威运动结盟的苏丹医生中央委员会说：“政变部队在首都不同地区大量使用实弹，有数十人中枪受伤，其中一些人情况严重。”他们说，死亡事件主要集中在巴赫里。

路透社的一名目击者说，作为回应，示威者设置了大量的路障，清空了街道上的交通。一名乌姆杜尔曼示威者说：“人们现在很害怕。”

早些时候，在喀土穆的一条主要道路上，示威者焚烧轮胎并高呼：“人民更强大，退却是不可能的”。还有人举着在以前的示威活动中被杀的人和在政变期间被软禁的过渡政府总理哈姆杜克的照片，口号是：“合法性来自街头，而不是来自大炮。”

据路透社报道，安全部队没有立即发表评论，也无法联系到一名警察代表进行评论。苏丹武装部队总司令布尔汉说，和平抗议是允许的，军方不会杀害示威者。医生委员会和其他工会在一份声明中说，安全部队试图突袭乌姆杜尔曼的一家医院，并包围了另一家医院，释放催泪弹并阻止病人进入。一名示威者说，在巴赫里的医院也看到了同样的情况。

周三的死亡使该委员会自政变以来的死亡人数达到39人。