加拿大拟宣布不再强制短期旅客返国接受冠病检测

（早报讯）一名政府消息人士周三（17日）说，加拿大预计将于周五宣布，不再强制从国外短期旅行归来的加拿大旅客进行昂贵的分子冠病检测。

加拿大旅游业抱怨说，要求进行聚合酶链式反应（PCR）检测正在阻止旅游业的发展。

消息人士说，到美国旅行72小时以内的加拿大人回国时将不再需要进行PCR检测。美加边境两边的企业和旅行者谴责这项要求为一大障碍，让许多希望进行跨境一日游的短途旅客却步，其中不少是为了购物优惠。

美国国会议员希金斯（Brian Higgins）说，他周三在华盛顿与加拿大总理特鲁多以及其他约十几位立法者会面。希金斯的选区包括靠近边境的纽约州水牛城和尼亚加拉瀑布。

希金斯说，他被告知在第二阶段将免除对美国人的检测。他在一份声明中说，延迟停止对美国人的检测“毫无意义”。他说：“检测不仅是不必要的，而且是禁止对促进两国的经济复苏至关重要的跨境交流。”

特鲁多周四将在华盛顿与美国总统拜登和墨西哥总统洛佩斯举行会议。

根据加拿大统计局的数据，2019年四分之三的加拿大人去美国旅行是开车去的。这一年，加拿大人有2150万次汽车越境旅行，其中涉及不到一天的停留时间。

11月8日，美国为应对冠病大流行而取消了2020年初的旅行禁令，该禁令禁止来自33个国家的大多数非美国公民旅行，并限制从墨西哥和加拿大的陆路入境。美国和加拿大都要求出示疫苗接种证明，但加拿大也要求出示冠病检测呈阴性证明。