美国一年内因过量用药致死人数首次超过10万人

（早报讯）美国疾病控制与预防中心（CDC）周三（17日）公布数据显示，自2020年5月至2021年4月，美国因过量用药而死亡的人数首次超过10万人。

数据显示，在这一年内因过量用药死亡人数达10万306人，同比增加28.5%，创造历史最高纪录。过量用药死亡人数也超过车祸、枪击等死亡人数，成为美国第7大导致死亡的因素。

美国总统拜登当天发表声明称该数字是“悲伤的里程碑”，并表示政府正在采取措施应对该危机，包括加强预防、治疗，阻断有害药物供应等。

CDC下属的国家卫生统计中心数据显示，以芬太尼为主的合成阿片类药物造成的过量用药死亡人数占比64%，与前一年同期相比增加了49%。此外，甲基苯丙胺和其他精神兴奋剂导致的过量死亡人数也显著增加，同比增加48%。

专家认为，冠病疫情和合成阿片类药物增多都是过量用药死亡人数上升的主要原因。冠病疫情导致很多药物使用者处在“社交隔离”状态，无法获得相关治疗和帮助。受疫情影响，合成阿片类药物可以更集中地制造且不被发现，而其合成原料也更易于进行跨境走私。此外，芬太尼这种“效果更强、更致命”药物的增多也增加了死亡人数。

据美国缉毒局统计，今年缴获的芬太尼达到1万2000磅（约合5.4吨），创造历史最高纪录。专家表示，仅通过缴获不能从根本解决问题，在降低需求和减少死亡方面还需要采取更多措施。