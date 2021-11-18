研究：喝咖啡和茶有助降低中风痴呆风险

（早报讯）日前发表在Plos Medicine杂志上的一项研究发现，喝咖啡和茶——不管是单独喝还是一起喝，都能有效降低中风和痴呆风险。

这项周二（16日）发表的研究结果表明，每天喝两到三杯咖啡、三到五杯茶或同时喝四到六杯咖啡和茶的人，患中风和痴呆的风险最低。

根据研究结果，与不喝茶或咖啡的人相比，这些人中风的风险低32%，患痴呆症的风险低28%。

研究人员说，这些发现表明，喝茶和咖啡可能有助于降低中风、痴呆和中风后痴呆的风险。不过，他们指出，尽管这些因素之间存在明显联系，但不能下定论说这些饮料提供了完全保护。

这项研究共招募了超过36万名年龄介于50岁至74岁的参与者，他们都报告了自己的咖啡和茶的摄入量。据介绍，参与者在2006年至2010年期间加入这项研究，幷由英国生物库的研究人员进行了10年至14年的监测，这项研究于2020年结束。

研究显示，在这10年至14年的时间里，约有5100名参与者患上了痴呆症，约1万人经历了一次或多次中风。

美国中风协会谘询委员会主席、马萨诸塞州总医院血管神经学教授施瓦姆告诉美国有线电视新闻网（CNN），这项研究的准确性有限，因为参与者每天的咖啡和茶摄入量是自我报告的，可能有偏差。施瓦姆说：“我们不能确定因果关系，说‘多喝咖啡或茶对你的大脑有好处’。我们只能说，在这项研究的10年随访过程中，报告称自己饮用适量咖啡/茶的人更不容易发生中风或痴呆。”

之前的研究也将饮用咖啡与健康益处联系起来。6月发表的一项研究表明，喝咖啡与降低许多慢性疾病的风险有关，幷可能有助于长寿。

据韩联社10月10日报道，韩国等亚洲四国研究团队联合进行的一项研究表明，喝咖啡能降低亚洲人的死亡风险，男女分别减少24%和28%。