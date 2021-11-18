欧洲多国拟收紧防疫限制

（早报讯）欧洲的冠病疫情严峻，欧洲多国纷纷收紧防疫措施，尤其是对未完成冠病疫苗接种者实施更严格限制。

世界卫生组织周二（11月16日）说，欧洲上周新增死亡病例增加5%，是全球唯一一个新增死例上升的地区。全球过去一周新增的330万起确诊病例中，有210万起来自欧洲。

捷克总理巴比什周四（17日）宣布，从下周一（22日）起将只允许已接种冠病疫苗或过去半年内从冠病康复者，进入餐厅、公共服务和活动场所。

斯洛伐克总理黑格尔周四也表示，由于冠病感染病例和入院人数激增导致医疗体系不胜负荷，该国将开始针对未完成冠病疫苗接种的人群采取“封锁”措施。在新措施下，只有已接种冠病疫苗或过去半年内从冠病康复的人才可以进入餐厅、商场、未必要商品贩卖店和参与体育活动等。该措施将从下周一起生效，为期三周。

比利时周四新增1万5145起确诊，刷新单日新增确诊记录。由于第四波疫情来袭，疫情最严峻的上奥地利州和萨尔茨堡计划从下周起实施全面封锁。上奥地利州州长斯特尔策表示：“如果明天没有下令全国封锁，那么从下周起，上奥地利州和我们的邻省萨尔茨堡肯定将实行数周的封锁措施。”

匈牙利周四则宣布，从周六（20日）起将要求人们在室内场所戴口罩，并且强制所有医护人员必须施打冠病疫苗追加剂。