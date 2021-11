美国以性贩卖罪名起诉杜特尔特盟友

(早报讯)美国检察官周四(11月18日)以多项性贩卖罪名提控菲律宾教会领袖阿波罗·卡伦·奎博洛伊(Apollo Carreon Quiboloy)。

奎博洛伊是菲律宾总统杜特尔特的朋友兼顾问,以菲律宾为基地的“基督王国复兴主义教会(Kingdom of Jesus Christ, The Name Above Every Name,简称KOJC)是由他创立。

奎博洛伊和另外5人被列为2020年提交的一份起诉书的新被告。控状指奎博洛伊强迫许多少女和年轻女性和他发生性关系。

根据74页的起诉书,奎博洛伊及其他教会负责人包括两名在美国的教会管理人员经营性贩卖活动,威胁小至12岁的女童遭受“永恒的诅咒”和身体虐待。

起诉书指奎博洛伊和另外两名被告招募12至25岁的女性为私人助理或“牧师”,她们必须为奎博洛伊准备三餐、打扫他的住所,还得负责为他按摩并与他发生性关系的所谓“晚班任务”。

洛杉矶联邦检察官说,新的起诉书扩大了去年对洛杉矶市3名教会管理人员的指控,9名被告被控参与一项计划。在该计划下,他们通过欺诈手段获取签证,将KOJC教会成员带到美国,为一个虚假的儿童慈善机构募款。

检察官说,这些捐款用于支付KOJC教会领袖的“奢侈生活方式”。

美国当局周四逮捕了三名新被告,但另外三名新被告包括奎博洛伊目前相信还在菲律宾境内。