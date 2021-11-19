缓解员工身心疲惫 伦敦金融企业实施“无限年假”政策

（早报讯）经过资本市场火爆的一年，加上冠病疫情挥之不去，英国投资顾问与经纪人集团FinnCap Group Plc决定允许员工自由选择休假天数，防止员工心力交瘁。

FinnCap Group Plc首席执行官史密斯（Sam Smith）周四接受彭博社的电话访问时说，总部位于伦敦的这家经纪公司正在调整休假政策，从2022年开始为员工提供无限带薪休假。

史密斯说，公司的投资银行家、销售人员和其他员工将被要求每年至少休假四周，每季度至少休假两三天。

她说：“上不封顶，但有必须休假的最低天数……剩下的你自己定。”

由于工作量增加，该公司今年已经招聘了三十多人。

史密斯说，该政策包括确保员工休假无顾虑，还列出了一系列活动不算休假额度，包括看医生、修水管等等。

此举旨在缓解FinnCap的155名员工在资本市场前所未有繁忙时期的工作压力。这样的福利在科技公司越来越常见，但在一向流行超长工作时间的金融业还是比较罕见。

史密斯说：“短短两周休假并不能解决身心疲惫问题，解决这个问题的办法是适当改变工作方式。”

FinnCap为机构客户和富裕投资者提供咨询和金融服务。周四，该集团报告有史以来最佳中期业绩，截至9月30日的六个月是“并购团队极度繁忙的时期”，且股票资本市场部门也遇到需求强劲。这六个月营收增长了55%，达到3170万英镑（约4303万新元）。