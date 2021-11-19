抗议内阁拟赠房产给纳吉 安华要检讨朝野协议

（早报讯）马来西亚内阁考虑为前首相纳吉提供价值1亿令吉（约3250万新元）的房产，引发在野党的抗议。希盟主席安华更表示，将重新审视希盟与依斯迈沙比里政府签署的任何协议。

马国前首相马哈迪周四（11月18日）在国会询问纳吉向政府申请一个位于吉隆坡价值1亿令吉的土地和房子。财政部长东姑扎夫鲁说，这是政府给所有前首相的奖励。

“当今大马”报道，安华当天晚上发文告说，这项课题从未在朝野双方代表的任何会议上提出。

“这一让人震惊的决定迫使我们必须检讨截至目前（与政府）的任何协议。”

希盟与依斯迈沙比里政府在9月13日签署“政治转型与稳定谅解备忘录”，正式确定朝野将在六个领域进行跨党派合作，为马国国会历史奠下新的里程碑。该备忘录具法律约束力，其中希盟承诺不会在国会里，阻拦政府通过各项重大法案包括财政预算案。

作为回报，政府将执行一系列希盟倡议和推动的政策与改革，包括加码冠病基金450亿、限制首相任期最多10年等；政府也承诺不会在2022年7月前解散国会。

安华说：“人民还在受苦、合约医生的命运未明、B50儿童面临求学困境，许多马来西亚人民失去收入、房子甚至工作，竟然要‘赠送’土地和房产给一个被法庭定了罪的人，这明显是最不道德且荒谬的决定。”

人民公正党巴西古当国会议员哈山卡林也发文告说，如果纳吉的申请获得通过，依斯迈沙比里和他的整个内阁都犯了违反信任和滥权的罪行。

他说：“纳吉的上诉还在进行，换言之，纳吉还是个罪犯，他没有资格获得政府的任何礼物或奖励。”

“作为国会议员，我要求依斯迈沙比里取消这1亿令吉的礼物，那是人民的钱、国家的钱、纳税人的钱，更何况这礼物还是赠给一名被高庭定罪的人。”

此前，有报道引述消息人士说，纳吉向政府申请索取吉隆坡1.1公顷的住宅地产，其价格为1亿令吉。消息也声称，尽管一些部长及高级官员反对，这项请求已经获准。

马哈迪周四就此事在国会询问扎夫鲁，为什么纳吉的要求没有囊括在《2022年财案》中。

扎夫鲁后来证实，内阁已讨论这项要求，惟尚未有最终决定。他也表示，纳吉的申请是在财案提呈后发出，所以没有涵盖在2022年财案中，并指财案后的额外开销会带到追加预算案中。

去年7月28日，马国高庭法官纳兹兰裁决纳吉在一马公司子公司SRC国际公司案7项罪名全部成立，即一项滥权罪、三项刑事失信罪和三项洗钱罪，处以监禁合共72年与罚款2亿1000万令吉，刑期可同时执行。纳吉提出上诉，上诉庭今年5月完成审讯并将择日宣布判决。

除了SRC案，纳吉还正面对一马公司案，窜改一马稽查报告案、逃税案等案件的审讯。