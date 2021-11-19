拜登1.8万亿美元社会安全网法案终获众议院通过

（早报讯）美国总统拜登1.75万亿美元（约2.38亿新元）的社会安全网和气候变化法案周五（19日）获得足够票数，得以通过众议院。

众议院以220赞成对213反对的投票结果通过了这项法案。与民主党人最初的3.5万亿美元计划相比，该法案已被大幅缩减，但仍旨在投资数百万美元以扩大教育、降低医疗费用和应对气候变化。

周四投票之前，众议员针对此方案进行了激烈辩论。共和党众议院少数党领袖麦卡锡深夜开始讲话，整整说了八个半小时，创下纪录。他列举了共和党人一系列的不满，有些与法案有关，有些无关。过程中，有民主党人对他表示不屑，他还大声骂了回去。

众议院议长佩洛西在开始支持该议案的演讲时挖苦麦卡锡。她说：“出于对同事的礼貌，我的发言会很简短。”

“在这个会场上已经说了很多。但事实是，遵循拜登总统的愿景，在我们的主席、成员和工作人员的专业知识和精力的指导下，我们有一个‘重建更美好未来’（Build Back Better）的法案，它是历史性的，变革性的，比我们以前所做的任何事情都要大。”

社会安全网和气候变化法案还遵循国会预算办公室的估计，即将在10年内使联邦预算赤字增加3670亿美元，但从改善国内税收局的税收中获得的额外收入可在2031年之前产生1270亿美元的净收入增长。白宫估计，国税局的变化将带来4000亿美元的额外收入，并表示该法案总体上将在十年内减少1210亿美元的赤字。