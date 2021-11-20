国际刑事法院暂停调查杜特尔特的血腥扫毒行动

（早报讯）海牙国际刑事法院（ICC）暂停对菲律宾总统杜特尔特的血腥扫毒行动涉嫌侵犯人权的调查。

ICC在9月15日判定杜特尔特上台后发起的扫毒行动可能构成危害人类罪，并批准启动全面调查。当时杜特尔特的律师坚称ICC对菲律宾没有司法管辖权，并指其执法人员是为了自卫而击毙毒贩或吸毒者，表明杜特尔特不会配合ICC的调查。

路透社引述周五（19日）公布的一份法庭文件显示，ICC首席检察官卡里姆汗（Karim Khan）在文件中表示，马尼拉于11月10日提出延期调查的请求。如果一国政府正在进行启自己的调查，它是可以向ICC申请延期调查的。

卡里姆汗说，检方将暂停调查工作，以评估马尼拉要求延期调查的范围和影响。他说，ICC将要求菲律宾方面提供更多信息。

ICC的决定对寻求竞选2022年菲律宾参议员的杜特尔特来说是一个好消息。杜特尔特的总统任期将在明年6月结束。依照菲律宾宪法，总统任期为六年，不得连任。

代表部分受害者家属的菲律宾“全国人民联盟”呼吁ICC不要剥夺血腥扫毒行动受害者家属的一线希望。

这个律师团体发表声明，呼吁ICC“不要让被杜特尔特政府的说辞所左右”，该声明指菲律宾的司法系统效率极低，“对大多数贫困和无人代表的受害者来说，菲律宾的司法系统根本毫无帮助”。

人权观察组织亚洲主管亚当也发表声明说，菲律宾政府声称现有的国内机制可以为人民伸张正义是荒谬的，“我们希望ICC能看穿它的诡计。”

根据菲律宾的最新官方数据，自2016年杜特尔特出任总统以来，至少6181人在超过20万起反毒行动中死亡。另根据国际刑事法院检察官的估算，死亡人数可能介于1万2000人到3万人。