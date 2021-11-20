美两党议员推出法案 呼吁让台湾在IMF拥有席位

（早报讯）美国共和党众议员冈萨雷斯周五（19日）宣布，他与民主党众议员格林共同推出了让台湾在国际货币基金组织（IMF）拥有席位的法案，以应对“中国威权政府所构成的越来越大的威胁”。

美国之音报道，这项名为《不歧视台湾法案》(Taiwan Non-Discrimination Act)的议案要求美国财政部长寻求让台湾在国际金融机构获得更为公平的待遇。

冈萨雷斯（Anthony Gonzalez）去年就推出了《不歧视台湾法案》，法案送交众议院金融委员会后并未取得更多进展。冈萨雷斯这一次联袂民主党同僚格林重新推出这部法案。

冈萨雷斯周五在推特上说：“美国将永远力挺台湾并支持其参与国际机构的努力。台湾作为一个世界首要经济体，参与IMF将起到关键作用，帮助该基金组织实现其目标，同时挺身应对中共对国际机构的威胁。”

冈萨雷斯说：“台湾理应成为IMF成员。”

格林（Al Green）在推特上转发了冈萨雷斯的推文。

冈萨雷斯是代表俄亥俄州第16选区的共和党众议员，他因为公开批评前总统特朗普而在党内遇到阻力，已宣布2022年不竞选连任。

格林是代表得克萨斯州第9选区的民主党众议员。

中国1980年进入IMF并取代了台湾。中国已成为IMF的第三大份额国，仅次于美国和日本。过去多年来，北京一直试图增加自己在IMF、世界银行和世界卫生组织等国际机构及其政策制定过程中的影响力。

目前，IMF在有关实际国内生产总值（GDP）增长率等数据图表文献中把台湾列为“中国台湾省”。台湾外交部对此表示“高度遗憾”。