美研究人员：冠病病毒在白尾鹿间爆炸式传播

（早报讯）冠病病毒在美国肆虐，不仅在人群间传播令人担忧，在动物间传染也让很多科学家警惕。

中新网报道，美国宾夕法尼亚州立大学的研究人员10月31日在一篇预发表的论文中表示，他们发现，冠病病毒在美国的白尾鹿身上爆炸式传播。此前美国农业部发表的研究还显示，白尾鹿在2019年就感染了冠病病毒。

美国研究人员在2020年11月23日至2021年1月10日采集的白尾鹿样本中，他们发现，在艾奥瓦州，97头白尾鹿，有80头感染了冠病病毒，也就是说，感染率高达82.5%。

虽然这篇论文还没有正式发表，但这一结果已经引发了学界的强烈关注。

美国威斯康星大学麦迪逊分校动物流行病学家托尼·戈德伯格说，这意味着白尾鹿不仅多次从人类身上感染了冠病病毒，而且白尾鹿之间发生了快速传播。

截至目前，美国研究人员还没有发现白尾鹿能把冠病病毒传染给人类，但研究人员已经开始担心，因为如此高的感染率，白尾鹿很可能成为冠病病毒的“储存库”，今后是否会发生变异，再传染人类，这种可能性并不能排除。

美农业部发现白尾鹿早在2019年已感染冠病病毒。实际上，今年8月，美国农业部发布了他们7月份完成的一项研究结果，他们在美国东北部密歇根州、宾夕法尼亚州、伊利诺伊州和纽约州收集的385份白尾鹿的血清样本，结果发现其中有40%能检测到冠病病毒相关抗体。包括德特里克堡在内多个美国生物实验室也位于美国东北部。

更值得注意的是，从2019年的一例样本中，也检测出了冠病病毒相关抗体。这很可能意味着，美国的人群中2019年就已经发生了冠病病毒的传播，进而感染了白尾鹿。而美国公布的首起人感染冠病病毒病例为2020年1月21日。

白尾鹿在美国分布广泛，而美国农业部在检测时，仅数个州选择了几百份白尾鹿血清样本。这样的检测范围，真的能够准确如实地反映白尾鹿在冠病病毒全球大流行之前的感染情况吗？如果将2019年的检测样本池扩大，是否会发现更多白尾鹿在冠病大流行之前已经感染？