获双边税务减免 马国海外收入缴税者须存证

（早报讯）马来西亚税务专家说，明年1月1日起在马国定居者，所有源自海外的收入将征收所得税，个人或商家都需保留可做证据的文件证明，才能获得双边税务减免（double tax relief）。

南洋商报报道，城国集团会计事务所首席营运官暨税务执行总监林贵顺说，例如个人在新加坡有房产出租，租金已在新加坡报税，但若明年把租金收入带回马国，就需在马国呈报税收局，列入收入范围内。

“因个人在新加坡已给税，因此可获双边税务减免，但需保留在新加坡的报税文件作为证明，如此一来只需缴付两者税务的余额。”

林贵顺今日（11月20日）在霹雳中华总商会举办的2022财政预算案线上讲解会说，有关税务将影响个人或公司，或也会影响公司的营运。

他指出，内陆税收局将把明年划分为2个阶段，首阶段的1月至6月，将马国税务居民的海外收入一律征收3%税率，至于7月至12月则根据正常程序计算需缴付的税务。

他表示，马国所得税法的资本受益范围分为本金及收入，只有收入可被征税，因此若要把钱从外国带回来，需要有文件证明是属于本金，否则所有的都当做收入而被征税。

他补充，该税务于明年落实后，马国税务居民若在新加坡拥有公积金户头而欲带返马国，也需被征税。