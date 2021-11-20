美高官称日本明年主办四方安全对话首脑会议

（早报讯）美国国家安全委员会（NSC）总管亚洲政策的印度太平洋事务协调员坎贝尔说，就日本主办同美国、澳大利亚和印度的“四方安全对话”（Quad）首脑会议达成共识。

据共同社报道，坎贝尔周五（19日）在智库“美国和平研究所”的线上活动中作出上述表示。根据开会时间，可能会成为总统拜登首次访日的契机。

日美澳印今年9月，就每年召开首脑和外长会议达成了一致。此举旨在着眼于与中国竞争，彰显强化合作。日本非正式地询问了在本国召开首脑会议的意向，有可能最早于明年春季开会。

坎贝尔称开会时间“将进行协调”，没有明确作答。关于设置四方安全对话正式机构等将其建成组织，他说明称四国一致认为首先要深化合作，对此表示否定。

也有报道称四方安全对话首脑会议2023年将在印度、2024年将在澳大利亚召开。

坎贝尔警惕地表示，中国申请加入跨太平洋伙伴关系协定（TPP）是“认真的”。面向恢复美国因退出TPP而丧失的在亚洲的存在感，他主张说拜登政府倡导的印度太平洋经济框架受到了亚洲各国欢迎。

对于拜登向中国国家主席习近平提议的“战略稳定”相关对话，坎贝尔认为尚“处在最初阶段”，“习近平至少展现了参加磋商的意向”。坎贝尔还称美英澳三边安全伙伴关系（AUKUS）“是开放的框架，期待未来亚洲和欧洲国家参加进来”。