世卫组织对欧洲疫情表示担忧

（早报讯）世界卫生组织（WHO）对欧洲冠病疫情的传播感到“非常担心”。

世界卫生组织欧洲区主任克鲁格（Hans Kluge）周六（20日）接受英国广播公司（BBC）采访时警告说，若不立即采取行动，到了3月份，将有约50万人死于冠病。他说，实施口罩令将可立即缓解当前疫情。

克鲁格说，一些因素导致欧洲多国面临确诊率不断上升，如冬季来临、疫苗覆盖率不足及德尔塔变种病毒肆虐。他呼吁增加疫苗接种率，并实施基本公共卫生措施及新的医疗方法以对抗疫情。他表示，强制人们接种疫苗应该是“最后手段”，就这一问题进行“法律和社会辩论”将是“非常及时的”。

奥地利周五宣布人民必须接种疫苗，成为首个实施这项措施的欧洲国家，该措施将于2月起生效。该国也宣布从周一起重新实施全面封锁，最初将持续10天，最多20天。随着病例的增加，许多其他欧洲国家也在实施新措施；包括捷克共和国和斯洛伐克在内的国家也宣布对未接种疫苗者实施新限制。

德国卫生部长施潘周五将该国疫情形容为“全国紧急事件”，并表示不排除再次实施全国封锁。英国政府一直表示不打算再次封锁，但表明可能实施更多措施以确保国民保健制度（NHS）的运作，包括进入室内场所必须出示接种证明，在某些室内环境中强制戴口罩，并建议人们居家办公。