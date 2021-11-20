塔利班称开始支付拖欠公务员的工资

（早报讯）阿富汗塔利班政府称将从周六（20日）开始支付政府工作人员逾期未付的工资。

数以千计的阿富汗政府工作人员被拖欠至少三个月的工资，这是自塔利班于8月接管该国以来面临的众多危机之一。

塔利班发言人穆贾希德当天发推文说：“财政部说，从今天开始，所有政府工作人员和职员过去三个月的工资将全部支付。”目前还不清楚支付工资的资金将来自何处。

财政部发言人艾哈迈德·瓦利·哈克马尔当天在新闻发布会上说。当局将从8月23日开始的期间支付工资，并补充说，一些政府雇员甚至将获得塔利班上台前一个月的工资；付款将通过该国的银行系统进行，哈克马尔说，自前政府倒台以来，银行系统没有“瘫痪”。他说：“它只是需要时间来正常运作。”

政府雇员仍将无法获得他们的全额工资。

甚至在去年8月塔利班夺取控制权之前，许多公共部门的工作人员就表示，他们已经有几个星期没有拿到工资了。塔利班掌权后，停放在美国和欧洲的数十亿美元的阿富汗政府资金被冻结。外国政府不愿意直接向塔利班领导的政府提供资金，以帮助履行支付工人工资等财政承诺。全球金融机构也已经停止资助。

德国和荷兰特使周四与塔利班官员在喀布尔举行会议后，他们表示愿意探讨通过国际组织直接支付卫生和教育部门的工作人员。目前还不清楚塔利班周六的声明是否与此有关。