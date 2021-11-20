（早报讯）据美国福克斯新闻网周五（19日）报道称，冠病疫情之下，美国医护人员大规模辞职，自2020年2月以来，美国医疗卫生行业已流失约50万名员工。

根据《大西洋月刊》近期的一份报告，美国医疗卫生行业正面临“大出血”，自冠病疫情开始以来，每五名医护人员中就有一人辞职。根据美国劳工统计局的数据，自2020年2月以来，该行业流失了大约50万名员工。报告称，医护人员辞职的原因有很多。有些人受到了极大创伤，无法再工作；有些人是被迫离开。部分人是在感染冠病后遭受长期的副作用，失去了工作，还有许多人则是自己决定离开这个行业。

报告还指出，35%至54%的美国医护人员在疫情开始之前就已经感到疲惫不堪，被死亡、创伤和压力压得喘不过气来，这只是医护人员日常工作的一部分，但冠病疫情将这些（压力）放大，一些人变得士气低落，难以坚持。美国重症监护护士协会表示，一项调查显示，美国医疗卫生行业剩余的劳动力中，有31%的人已经考虑辞职；66%的急诊和重症监护护士已经考虑辞职。

报道称，美国的疫苗接种开始时给人们带来了疫情结束的希望，但随着德尔塔变种的肆虐，加上过早放松口罩令，疫苗接种率停滞不前，此前的希望很快破灭，医院再次变得不堪重负。许多医护人员告诉《大西洋月刊》，压垮他们的最后一根稻草不是病毒本身，而是对他们各自的医疗机构应对疫情感到非常不满，他们不得不在艰苦的条件下工作，没有什么发言权，他们不是简单地决定退出，而是真的要辞职。