美媒：拜登向盟友保证计划参加2024年连任竞选

（早报讯）美国总统拜登核心圈子成员向盟友保证，79岁拜登仍计划参加2024年的连任竞选，试图解除外界对他能否在2024年再次参与大选的担忧。

《华盛顿邮报》周六（20日）报道，美国民主党正为拜登在半年来全国支持率急剧下滑至低于40%感到焦虑。此外，民众也愈发担心通货膨胀、民主党的内讧以及美国公共卫生部门应对疫情不力。

因此，拜登的最新承诺也意在回应当前外界的猜测与担忧。在年岁已高，且支持率较低的情况下，拜登仍会参与下届总统竞选。

尽管如此，还是有部分民主党人对拜登及其团队发出的参选信号持怀疑态度。他们认为，拜登当前的表态或是出于巩固当前统治的政治考量，其实际意图不得而知。

另一部分人则担心，随着疫情形势好转，下届总统竞选的活动强度会比2020年大选时更高，而拜登的健康状况令人担忧。

当地时间本月19日，也就是拜登79岁生日的前一天，拜登进行了一次健康检查。结果显示，他目前仍“健康且精力充沛”。

近日，美国晨间咨询公司与美国政治新闻网站Politico联合进行的一项最新调查显示，超过半数的美国选民对总统拜登目前身心健康的状态产生质疑，并认为他的状态不足以支撑他履行其总统职务。

超过半数的选民希望拜登在本届任期结束后选择离任，而不是竞选连任。