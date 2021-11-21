美国今年冠病死亡人数超越2020年

（早报讯）美国疫情再跨严峻里程碑，今年冠病死亡人数已超越2020年，这一数字预计将会在未来几天和几周内上升。

美国约翰斯·霍普金斯大学11月21日最新统计数据显示，自疫情以来，美国至少有77万1013人死于冠病。数据显示，在2020年，美国冠病死亡总人数为38万5343人。这意味，到目前为止，2021年的冠病死亡人数已超过2020全年的死亡人数。

报道称，虽然美国的新增冠病病例在9月份有所下降，但目前这一数字又开始出现稳步上升的趋势。

专家认为，高度传染性的德尔塔变异病毒的传播，以及一些社区的低疫苗接种率是冠病感染病例再度增加的原因。目前，冠病已被证明是一种持久的威胁，即使是在一些疫苗接种率较高的地区，其仍会面临再次暴发疫情的风险。

美国公共卫生官员分析，随着天气变冷，以及美国即将迎来感恩节、圣诞节等节假日，人们更加倾向于在家中或其他密闭空间聚会。相关数据显示，2020年年底节假日期间，美国出现每日新增确诊病例数超25万例的峰值。美国官员预测，美国今年也将迎来类似的“冠病风暴”。

美国目前平均每天新增冠病病例超过8.8万例，自10月底以来激增了近40%。统计数据显示，每427名美国人中，就有一人死于冠病。

美国一项最新研究估计，由于冠病肺炎患者基数庞大，美国有70万到160万冠病患者康复后嗅觉无法恢复或嗅觉发生变化持续半年以上。