接受政治青蛙乃错误 但林吉祥反对只归咎安华

（早报讯）马六甲州选大败令希盟主席安华成为众矢之的，唯民主行动党资深领袖林吉祥认为，将所有责任都归咎于安华只会适得其反。

“当今大马”报道，林吉祥周一（22日）发表文告说，希盟可以从马六甲州选举中吸取很多教训，但将所有的责任和过错都归咎于某个人，只会适得其反。

他提醒，所有政治领袖都需要先改变政治思维。他也相信，政治联盟的观念只能在希盟下建立，而不是国阵以霸权为基础的联盟，唯希盟应一致接受以主席理事会决策为准的规则。

“这样的规则将避免希盟出现像接受‘政治青蛙’那样的错误。马六甲州选已果断地否决‘政治青蛙’。”

林吉祥更希望，希盟永远不要在多元种族、语言、宗教和文化的国家中失去诚信、置公共服务优先于个人及以马来西亚人为先的道德制高点。

林吉祥也是依斯干达公主城国会议员。他认为，巫统政治霸权的日子原应在2018年5月9日的全国大选中终结。当时，希盟推翻了看似无敌，以巫统为霸主的国阵。他指出，虽然马六甲州选举似乎预示着巫统政治霸权回归，但从三个联盟在总票数中各自获得的份额来看，事实并非如此。

林吉祥说：“国阵获得38.39%或12万2741张选票，希盟赢得35.65%或11万3968票，国盟获得24.47%或7万8220票。”

林吉祥直言，马来西亚正处于新的政治形势，任何政党都无法行使政治霸权，但联盟政治思维仍有待培养。人们的政治思维仍然停留在单一政党的政治霸权。

“虽然希盟政府本应是第一个在马来西亚探索新的联盟政治思维的政府，但它没有成功，并陷入了过去半个世纪国阵的霸权模式。”

林吉祥未点名表示，像希盟这样平等联盟的首相，应该与基于巫统政治霸权的国阵首相不同，可是这种霸权思维在希盟政府执政期间依然存在。

他指出，建立在一个政党霸权基础上的联盟中，首相会根据其他成员党的接受程度决定一切。反观在平等联盟中，对于任命部长、分配部门及联盟政府应遵循的政策，首相将与其他成员党协商并确保达成共识。

“慕尤丁在马六甲大选期间的说法，就突显出联盟政府中的'霸权'模式。在这种模式中，联盟政府的成员党可以与联盟的目标相悖，例如捏造与斯里兰卡淡米尔之虎恐怖组织有联系的指控，以此为由逮捕成员党的民选代表。”

希盟执政期间，警方大动作调查淡米尔之虎案件，并扣捕与提控包括民行党议员在内的12名被告。

2020年2月21日，马国时任总检察长汤米汤姆斯宣布撤销淡虎案提控，也建议内政部重新检视宪报淡米尔之虎为恐怖组织的决定。唯时任内政部长的慕尤丁隔天随即打脸汤姆斯，坚持把淡米尔之虎列为恐怖组织。