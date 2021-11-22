智利总统选举得票最高2候选人 下月第二轮投票

（早报讯）智利星期天（11月21日）举行总统和议会选举。

新华社报道，智利选举委员会初步计票结果显示，由于当天总统选举中7名候选人无一人获得超过50%的选票，得票率最高的两名候选人将在12月19日举行的第二轮投票中角逐总统职位。

总统选举和议会选举投票于当天早上8时开始，傍晚6时结束。1500万名登记选民投票选举新一届总统、27名参议员和155名众议员。

智利选举委员会当晚公布的初步计票结果显示，当天的投票率为44.18%，右翼政党智利共和党候选人卡斯特（Jose Antonio Kast）和左翼政党联盟“赞成尊严”联盟的候选人博里奇（Gabriel Boric）分别获得27.95%和25.73%的选票。他们将作为得票最多的两名候选人参加定于12月19日举行的总统选举第二轮投票。

议会选举中，参议院50个席位中有27个改选，众议院155个席位全部改选。

在圣地亚哥一处投票站，投票秩序井然。刚投完票的选民法尔托说，希望新政府能够为民众提供更好的医疗和教育条件。

为防范冠病疫情，智利卫生部和选举委员会要求各投票站进行消毒，同时要求选民在投票过程中始终戴口罩、自带投票用笔，保持社交距离，避免聚集。

现年55岁的卡斯特曾任众议员。他主张严控非法移民，采取强硬手段保障社会安全、有力打击犯罪，还主张精简政府开支、减税和取消妨碍投资和就业的法律法规。

博里奇现年35岁，曾担任过学生运动领袖和众议员。他主张改变智利新自由主义发展模式，改革税制、增加税种，废除由私营企业管理养老金的制度，实行普惠的医疗保险等。如能当选，博里奇将成为智利历史上最年轻的总统。

根据智利相关法律，得票率超过50%的总统候选人直接胜出，若无候选人在第一轮投票中获得超过50%选票，得票最多的两人将进入第二轮投票，得票多者当选总统。智利总统任期4年，不可连选连任。新一届总统将于2022年3月11日就职。