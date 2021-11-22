韩国全国疫情风险近一周升两级

（早报讯）韩国中央防疫对策本部周一（22日）公布的近一周冠病疫情风险程度评估结果，全国疫情风险程度为“高”，首都圈和其他地区分别为“很高”和“中等”水平。

韩联社报道，韩国防疫部门经过防疫医疗小组委员会咨询，每周对疫情风险程度进行评估，从低到高依次为“很低”“低”“中”“高”“很高”。政府11月1日启动与冠病共存的“分阶段恢复日常”的防疫模式后，每周疫情风险程度逐渐升高，近一周（11月14日至20日）首都圈和其他地区的疫情风险程度较前一周同期各上升两个级别。

考虑到近期单日新增病例急剧增加，加上60岁以上者确诊比例较高，当前新增病例增势恐将持续一段时间。

防疫部门根据应对能力、疫情形势、预防接种三个领域的17个指标评估风险程度，近一周大部分指标恶化。

应对能力方面，全国危重症病床平均使用率为62.6%，首都圈病床使用率升至77%，其他地区也升至40.1%；疫情形势方面，近一周日均新增病例从前一周的2172起增至2733起，其中首都圈新增病例猛增27%创新高，危重症病例也持续呈增势；预防接种方面，60岁以上群体的疫苗追加剂接种率较前一周略升至7.5%，但仍处于较低水平。

日常恢复支援委员会和防疫医疗小组委员会前一天召开会议时强调，考虑到各项防疫指标急剧恶化，急需加大对高风险设施的防控力度，制定有效缓解病床压力的方案。为此，防疫部门计划到26日前完成面向疗养设施和疗养医院等高风险设施的追加剂接种工作。