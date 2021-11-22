印度最强国造战舰服役 具匿踪性可应付核生化战

（早报讯）印度海军首艘维沙哈巴南级匿踪导弹驱逐舰“维萨克巴特南号”星期天（11月21日）正式服役。印度政府称，这是最强的国造战舰。

“维萨克巴特南号”（INS Visakhapatnam）服役仪式是在孟买海军船坞举行，印度国防部长辛赫及海军高层官员观礼。

辛赫在致词时说，“维萨克巴特南号”的服役象征印度海军力量的成长，有助印度加强海事安全及保护国家利益，也是印度总理莫迪的“在印度制造、为世界制造”愿景的里程碑。

他指出，维持亚太区域开放与安全是印度海军的主要任务之一，并强调了法治、自由航行与海上航线安全对区域稳定及发展的重要性。

印度国防部长辛赫（左）出席了“维萨克巴特南号”服役仪式。（法新社）

根据印度国防部发布的新闻稿，维沙哈巴南级驱逐舰是由印度海军设计局设计、国防部附属马萨冈造船厂建造。

“维萨克巴特南号”长163公尺、宽17公尺，排水量7400吨，可载乘员315人，航速可达30节，透过低雷达反射截面积的舰体造型，强化了匿踪能力。

武装方面，印度国防部称，“维萨克巴特南号”搭载多款面对导弹及面对空导弹，且具备反潜战术能力，还能在核生化战（NBC）条件下作战，“是印度最强国产战舰”。

印度政府预料将制造四艘维沙哈巴南级驱逐舰，第二艘预定于2023年服役，剩下两艘则预定于2025年服役。