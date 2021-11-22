全球民主现况报告：美国首度列入倒退名单

（早报讯）智库“国际民主及选举协助研究所”（IDEA）表示，有更多国家走向专制主义，受威胁的已开发民主国家数量之多亦前所未见，美国更首度名列陷入“倒退”的民主国家名单。

总部位于瑞典斯德哥尔摩的IDEA星期天（11月21日）发布年度报告说，全球有超过四分之一人口生活在民主倒退的国家，若加上独裁主义或民主与独裁“混合型”政权，比例则上升逾三分之二。

IDEA根据50年来，针对约160国的民主指标进行评估，将这些国家分为三大类：民主国家（包括民主倒退的国家）、混合型政府以及独裁政权。

IDEA在名为《2021全球民主现况》的报告中指出：“我们今年首度将美国列入倒退名单，然而我们的资料显示，美国至少从2019年起就开始陷入倒退。”

报告共同作者哈德逊向法新社表示：“美国是个高绩效的民主国家，2020年在行政公正指标（贪腐及可预测的执法）方面表现也有所改善。然而，公民自由度下滑和对政府的查核，表明民主在基本面存在严重问题。”

报告写道：“历史性转折点出现在2020到2021年，也就是前总统特朗普质疑2020美国大选结果合法性时。”

除此之外，哈德逊指出，在非裔男子佛洛伊德命丧警方手中后，2020年夏天抗议活动期间的结社与集会自由品质便下滑。