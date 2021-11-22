韩国前总统朴槿惠今年第三次因病狱外住院

（早报讯）韩国法务部22日表示，被关押在首尔看守所的前总统朴槿惠当天因肾病，被送往三星首尔医院接受住院治疗，出院时间尚不确定。

据韩媒报道，这是朴槿惠2021年第三次离开看守所在外部医院接受住院治疗。朴槿惠今年7月曾因肩部术后复健和腰痛前往首尔圣母医院接受治疗，年初因密切接触新冠确诊病例住进首尔圣母医院接受隔离观察20天。

法务部相关人士就朴槿惠此次转院至三星首尔医院的原因表示，经主治医生和患者本人商议后作出相应决定。

朴槿惠因陷入“亲信干政”丑闻，于2017年3月遭弹劾而失去司法豁免权，同月31日起在看守所接受拘押。

2021年1月14日，韩国大法院对朴槿惠“亲信干政”案和受贿案作出终审判决，判处朴槿惠20年有期徒刑、幷处罚金180亿韩元，追缴35亿韩元。根据韩国《刑法》规定，罚金须在判刑确定日开始的30天内缴清。

此外，朴槿惠还因违反公职选举法被判2年，目前朴槿惠累计刑期为22年。

朴槿惠自2017年3月31日起被拘留，如果剩余刑期全部服满，她将以87岁高龄在2039年出狱。

今年11月5日，民调机构韩国盖洛普发布的一项调查结果显示，近五成韩国人反对赦免前总统朴槿惠和李明博。这与1月8日公布的调查相比，反对比例从54%下降到48%，赞成比例从37%上升到44%。