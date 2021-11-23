拜登提名鲍威尔连任美联储主席

（早报讯）美国总统拜登周一（22日）提名鲍威尔连任美国联邦储备委员会主席。若提名获参议院批准，鲍威尔将于明年2月开启第二个4年任期。

新华社报道，拜登周一还提名现任美联储理事莱尔·布雷纳德（Lael Brainard）接替理查德·克拉里达（Richard Clarida）担任美联储副主席。克拉里达的任期将于明年1月31日结束。

拜登当天发表声明说，今年以来，在鲍威尔和布雷纳德的努力下，美联储为促进美国就业市场复苏和经济重启所制定的政策帮助美国经济取得了显著进步，支撑美国经济度过了现代史上最严重的衰退，走上复苏之路。

拜登表示，美国经济不但要从冠病疫情中恢复，而且要比疫情前“更加强大”，相信美联储维持低利率、稳定物价和实现充分就业等方面的政策将有助于实现上述目标。

美国共和党籍的参议院少数党领袖麦康奈尔的助理说，麦康奈尔预计将会支持鲍威尔的连任。不过，民主党籍的参议员沃伦周一重申反对鲍威尔续任美联储主席。

鲍威尔1953年2月出生于美国首都华盛顿，2012年5月开始担任美联储理事，2018年2月开始担任美联储主席。布雷纳德现年59岁，于2014年6月出任美联储理事。

去年冠病疫情重创美国经济期间，美联储短时间内连续推出降低联邦基金利率目标区间至接近零和无上限量化宽松政策等货币政策工具，帮助美国经济从疫情导致的衰退中快速复苏。

今年11月，随着美国经济逐步好转和通胀升温，美联储宣布开始收紧银根，从本月晚些时候起逐月削减资产购买规模150亿美元（约205亿新元）。外界普遍预计，如果鲍威尔连任美联储主席一职，美联储将延续这一缩表计划，于明年6月结束资产购买计划。