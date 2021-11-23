消息：美国安部就劳资问题与固特异马国员工进行视讯通话

（早报讯）固特异轮胎橡胶公司（Goodyear）是全球规模最大的轮胎制造商之一。固特异轮胎橡胶公司马来西亚工厂的工人向路透社透露，美国政府调查人员与他们进行面谈，以了解他们的工作情况和待遇。

这显示美国正加大力度检视固特异马来西亚（Goodyear Malaysia）潜在的滥用劳工问题。

路透社指出，由美国国土安全部进行的调查可能导致这家轮胎公司被起诉。目前固特异不仅面临相关诉讼，马国和美国的监管机构也在对其进行两项涉及潜在剥削员工问题的调查。

五名现任和前任固特异马来西亚的员工表示，美国国土安全调查局（HSI）的调查人员询问他们的工作和生活条件、他们向固特异提起的诉讼、向警方报案投诉被固特异员工威胁的详情，以及工厂里发生的意外。

他们说，在过去11个月或更长时间，美国国安部刑事调查单位不仅和他们进行视频通话，还要求他们提供与他们的工作相关的文件。

由于担心遭到报复，这几名员工都要求不具名。

路透社无法确定美国国安部要确立哪些具体的违规行为。美国国安部受询时表示不对正在进行的调查发表评论。

固特异在一封电邮中告诉路透社，“固特异和固特异马来西亚正就相关情况进行彻底的审查工作，包括保留一家独立的社会审计公司来专门检查员工的工作和住房条件。”固特异没有提供有关审计公司的名号。

2020年6月，法院命令固特异向部分员工支付拖欠工资并履行合同规定。固特异对该判决提出上诉。