菲前拳王坦言使用过毒品 若当选总统要用正确方法扫毒

（早报讯）菲律宾总统候选人之一——前拳王帕奎奥坦言，自己年轻时因为“无知”，曾以身试法，使用过冰毒。他承诺，如果当选总统，他一定会“用正确的方法”继续扫毒。

从拳击台退下后成为参议员的帕奎奥接受法新社访问时说，现今使用毒品的人都知道，这是违法行为，而且应该受到惩罚。

帕奎奥过去非常高调地挺总统杜特尔特。杜特尔特一上台就展开血腥肃毒行动。根据菲律宾的最新官方数据，自2016年杜特尔特出任总统以来，至少6181人在超过20万起反毒行动中死亡。另根据国际刑事法院检察官的估算，死亡人数可能介于1万2000人到3万人。

联合国6月发表的一份报告指出，杜特尔特的毒品战争涉及广泛和系统性的杀戮。人权组织指责杜特尔特出动贪腐的警察和暗杀队进行大规模谋杀，连无辜平民也遭殃，犯下违反人道罪行。

杜特尔特的血腥扫毒行动引发争议，甚至被国际刑法院调查，帕奎奥和杜特尔特的关系现已渐行渐远。

帕奎奥强调，“我们必须把吸毒者和贩毒者送进监狱。照着法律做就对了。”

菲律宾具有分量的民调机构“社会气象站”10月进行的一项调查报告外流，其结果显示帕奎奥的支持率仅为9%，在几名总统候选人中排在第四位。

前独裁者马可斯的儿子小马可斯以47%的支持率遥遥领先，现任副总统罗布雷多以18%排在第二，马尼拉市长莫雷诺以13%排第三。杜特尔特的亲信吴顿后来才宣布参选，没有包括在此次民调中。

帕奎奥对于自己在民调中排名垫底不以为意。

他说：“我是不会退出的。就让人民做选择……我知道人民希望这个国家能够改变，他们希望杜绝贪腐，希望国家繁荣，希望有工作做。”