李在镕视察硅谷三星中心 勉励研究员创造全新的三星

（早报讯）韩国三星集团掌门人李在镕21日及22日到位于美国硅谷的三星设备解决方案部门美国总部（DSA）和三星美国研究中心（SRA）进行视察，了解下一代核心技术研发情况并勉励研究人员。

韩联社报道，DSA和SRA分别是三星电子设备解决方案和移动（CE）和家电（CE）业务的先导型研究机构，负责挖掘新增长动力。

据悉，李在镕在会见研究人员时表示，未来产业版图重组导致企业生存环境发生巨大变化，需要进一步加速创新。

他还指出，单靠追赶或甩开与追赶者的差距不能在巨大转型期生存下来，需要将不可能变成可能，开拓任何企业都从未走过的新路，创造全新的三星。

随后，李在镕访问了位于加利福尼亚山景城的谷歌总部，与谷歌首席执行官桑达·皮采（Sundar Pichai）会面。据悉，双方就系统晶片、虚拟现实、增强现实、无人驾驶系统、平台创新等领域的合作方案进行了讨论。

据推测，谷歌有望使用三星电子晶片生产其自有品牌手机Pixel 6，双方借李在镕访问之机进一步加深合作关系。

李在镕11月14日启程赴美，16日至17日接连会见了莫德纳共同创始人兼董事长努巴尔•阿费扬（Noubar Afeyan）和威瑞森（Verizon Communications）首席执行官韦斯特伯格（Hans Westberg）。随后，李在镕在华盛顿特区会见白宫核心幕僚和国会议员，双方就美方要求半导体企业提供供应链信息一事交换意见。

李在镕在此次出差中敲定在美新建半导体晶圆工厂的投资计划，并即将公布选址。