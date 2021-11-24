冠病成欧洲头号致死原因 世卫：明年3月累计或超220万起

（早报讯）世界卫生组织指出，根据模型推演，2022年3月欧洲区域累计冠病死亡病例可能超过220万起。为此，各国政府和民众应负起责任，加大冠病疫苗接种力度，并继续采取戴口罩等防疫措施。

新华社报道，世卫组织欧洲区域过去一周报告的日均新增冠病死亡病例接近4200起，比9月底时的数据增加一倍。截至目前，该区域53个国家的累计冠病死亡病例超过150万起。

世卫组织欧洲区域办事处周二（11月23日）发表声明说，当前冠病病毒已成为欧洲区域的“头号致死原因”。预计从现在到2022年3月1日，区域内25个国家的医院床位将面临高度或极度压力，49个国家的重症监护室将面临高度或极度压力。根据模型推演，明年春季该区域累计冠病死亡病例可能超过220万起。

世卫组织欧洲区域办事处认为，造成欧洲区域冠病疫情当前形势的主要原因包括：具有高传染性的德尔塔变种毒株成为该区域蔓延的主要冠病病毒；一些国家认为冠病疫情不再是“紧急威胁”，并解除了口罩令和保持社交距离等防疫措施。而随着天气变冷，人们在室内活动增加；很多人仍未接种疫苗，而疫苗的防护作用在下降。

世卫组织欧洲区域办事处主任克卢格呼吁各国采取“疫苗+”的方法，即在完全接种的情况下尽可能接种疫苗追加剂，在日常生活中继续采取戴口罩、勤洗手、室内通风、保持社交距离等防疫措施。

根据世卫组织欧洲区域办事处数据，欧洲区域已接种冠病疫苗超过10亿剂次，53.5%的人口已完全接种。不过，各国疫苗接种情况差异很大，一些国家的完全接种率超过80%，另有一些国家的完全接种率不到10%。