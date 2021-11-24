韩国将响应美国号召释放原油储备

（早报讯）韩国政府周三（23日）宣布，韩国将与日本、印度等主要石油消费国一道参与美国提议的共同释放储备原油计划。

韩联社报道，韩国政府表示，这是综合考虑到国际社会应就原油价格高涨开展合作、韩美同盟的重要性以及主要国家的参与等因素后做出的决定。

具体释放规模、时间和方式等将在日后公布，预计释放规模将与此前韩国和国际能源署（IEA）之间的国际合作事例持平。

在2011年利比亚局势恶化之时，韩国政府曾根据IEA的要求释放了4%的国家石油储备（346.7万桶）。有观测据此认为，此次也将释放储备总量的4%～5%。

一名韩国政府官员表示，国内原油储备量可以满足IEA规定的供国内消费100天以上的标准，因此释放储备不会影响紧急状况下的国内石油供应。

韩国原油储备管理条例规定，政府可在国内出现石油供需问题或出于国际合作目的而释放原油储备。据韩国石油公社数据，截至今年8月底，全国9个基地共储备原油9700万桶，可供国内使用106天（以今年6月为准）。

美国白宫周二宣布，美国将从其战略储备中释出5000万桶原油，与其他主要石油消费国联手压低飙涨的油价。另据路透社，一名要求不具名的印度官员说，印度政府计划从其储备库中释放500万桶原油。