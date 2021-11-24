巴西至少58座城市因疫情取消明年的狂欢节活动

（早报讯）截至周二（23日），巴西已至少有58座城市因为冠病疫情取消2022年狂欢节庆祝活动。

新华社报道，据巴西门户网站G1统计，除担心狂欢节庆祝活动引起疫情反复外，一些中小城市市政府表示，当地经济受疫情冲击较大，政府没有多余资金来筹办庆祝活动。

圣保罗州首府圣保罗市和里约热内卢、萨尔瓦多、累西腓等较大城市为重振旅游业，已确定举办庆祝活动。截至本月初，圣保罗市已接到867个演出团体参加街道狂欢的申请，预计将有1500万人参与。

为避免狂欢节期间疫情反弹，圣保罗市市长努内斯倡议成立一个全国委员会，规范国内主要大城市举办狂欢节庆祝期间的卫生防疫标准，这一倡议已得到部分城市的支持。

2022年狂欢节假期为2月26日至3月1日。狂欢节期间举行游行、演出等庆祝活动是巴西各地传统，其中里约热内卢狂欢节规模最大、知名度最高，被称为“地球上最盛大的表演”。因疫情原因，巴西各地取消了今年的狂欢节庆祝活动。

巴西卫生部11月23日公布的数字显示，过去24小时内，巴西全国新增冠病确诊病例1万零312起，新增死亡病例284起。各州卫生厅统计数据显示，最近7天内全国日均新增死亡病例为245起，比14天前减少3%，呈稳定态势；但人口最多的圣保罗州7天日均新增死亡病例和确诊病例数均出现上涨趋势。

巴西正大规模推进疫苗接种以遏制疫情蔓延。根据该国各州卫生厅公布的数字，截至11月23日晚上8时，全国完整接种冠病疫苗者（包括接种全部两针或只需一针的疫苗）占巴西总人口的61.15%，接种至少一针冠病疫苗者占总人口的74.16%，此外已有6.89%的民众接种了追加剂。