速伯玛涉强迫劳动遭英国调查 总值5.78亿合约或受影响

（早报讯）马来西亚上市公司速伯玛（Supermax、主板医疗保健组)在遭美国海关扣押产品后，如今又因为涉嫌强迫劳动而被英国政府调查，可能影响该公司获颁的3亿1600万英镑(约5.78亿新元）合约。

英国《卫报》引述英国商业、能源和工业策略部（BEIS）官员的谈话表示，他们正对速伯玛展开调查。

速伯玛早前赢得价值3亿1600万英镑的合约，以供应8850万只胶手套。在冠病疫情期间，市场对手套的需求持续增加。

上个月，美国海关与边境保护局（CBP）对速柏玛及其子公司的产品提出强迫劳动指控，并发布暂扣令（WRO）。

根据《卫报》的报道，在自由民主党议员杰里米普维斯，要求政府审查速伯玛并采取行动，确保不在英国使用利用现代奴役制制造的产品后，英国政府已展开内部查究。

《卫报》引述政府的发言人说：“我们认真看待这项指控，并且对速伯玛展开调查，我们承诺消除政府供应链，所有合约存在使用现代奴役制造产品的问题。”

该报道指出，政府清楚表明，调查工作可能导致速伯玛被禁止供应手套给英国的国民保健署。

报道引述发言人的话说：“我们正对政府的所有合约展开尽责查证，我们的供应商必须履行最高的司法与道德标准，假如他们没有做到，我们将在现有和未来合约撤除他们。”

《卫报》指出，速伯玛没有针对询问做出回应。