印度卫生部对冠病检测量骤减表示担忧

（早报讯）印度卫生部周三（24日）向各邦政府发出的信中说，随着各国传出新一波冠病感染浪潮，印度冠病检测数量的惊人下降有可能破坏印度遏制大流行的努力。

路透社报道，印度周三报告9283起新冠病确诊病例。该国在一天前记录了7579起确诊病例，达543天以来的最低值。但是，过去几周，印度每日的冠病检测数量一直徘徊在100万次左右，是该国检测能力不到一半。

卫生部长拉杰什-布尚在寄给东北部那加兰邦的一封信中说：“在没有持续的充分测试水平的情况下，很难确定一个地域的实际感染和病毒传播程度。”他说，该邦在两个月内减少了三分之一以上的测试量。

他在信中说：“最近一段时间，大多数国家都出现了多次冠病病例激增，少数发达国家甚至面临着第四和第五波疫情。尽管冠病疫苗的接种率很高，但鉴于该疾病的不可预测和传染性，有必要继续保持警惕。”

据报道，该部也向其他邦发出了同样的警告。每封信都包含了针对各邦情况的具体意见。

由于数以千万计印度人没有按期注射第二剂疫苗，卫生工作者已开始挨家挨户呼吁民众完成疫苗接种。迄今为止，印度已接种了11.8亿剂疫苗，其中9.44亿成年人中至少有82%接种了一剂，但只有44%接种了两剂。