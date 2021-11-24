韩国教会再次成为冠病疫情震中

（早报讯）韩国周三（11月24日）新增4116起确诊病例，创下单日新高。一个由“戳眼治病”牧师领导的鲜为人知基督教教派，成了韩国目前冠病疫情的震中。

路透社报道，韩国一名官员星期三透露，首尔南部天安市有个拥有427名居民的小镇，当地一个农村教堂里有至少241名信徒的冠病检测呈阳性。韩国疾病控制和预防机构（KDCA）在一份声明中说：“我们认为疫情的规模很大......”

据报道，该教堂约90%的信徒没有接种疫苗，而他们大多数在日常生活中有密切接触。该市官员说，许多教徒是60多岁的年长人士，他们没有接种疫苗。在241个确诊病例中，只有17人接种过疫苗。

官员说：“我相信教会的反政府信仰阻止了信徒接种疫苗。”他补充说，该镇已被封锁。

KDCA表示，目前还不能确定为什么有这么多的人没有接种疫苗，而教会的这些老人和有潜在疾病的信徒并没有被禁止接种疫苗。

据报道，该教堂在20世纪90年代初创立。此后规模越来越大，拥有自己的公共生活设施。

韩国邪教信息资源智囊团负责人郑勇石说，该教会没有正式注册为教派，但是牧师所进行的仪式行为被称为所谓的“戳眼治病”，是一种戳破两只眼睛以摆脱世俗欲望的做法。

郑勇石说：“这种行为是极其危险和不符合圣经的。这在韩国基督教中是彻底禁止的。”他补充说，这位牧师的母亲是一个有权势的人物，在20世纪90年代因实行相同的仪式而被赶出基督教社区。