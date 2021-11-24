马新陆路VTL指南出炉 抵新山只需做RTK检测

（早报讯）马新疫苗接种者旅游走廊（VTL）的指南出炉！入境马来西亚抵达新山拉庆车站时，只需要进行快速检测试剂盒（Rapid Testing Kit）即可，无需进行鼻喉拭子测试（Swab Test）。
不过，在入境马国前2天，民众需要事先进行一次检测，检测方式可以是快速抗原检测（Antigen Rapid Test）、快速检测试剂盒或PCR检测。
另外，旅客也必须确保自己拥有医药或旅游保险，对冠病相关治疗的保额必须是至少3万新元（约9万2384令吉）。
星洲网报道，马来西亚首相办公室今日（11月24日）宣布，马新两国的陆路VTL将与航空VTL在11月29日同步举行。
国际贸易及工业部（MITI）也将陆路VTL指南上载至官网，还提供了旅客入境清单，方便旅客准备当局要求的文件，确保万无一失。
根据MITI提供的指南，在马新陆路VTL下入境两国的步骤是：
【出发前】
·准备电子版的疫苗接种证书、接种者旅游通行证
·下载MySejahtera手机应用或新加坡TraceTogether手机应用
·入境马来西亚前，须到https://mysafetravel.gov.my登记
·入境新加坡前，须到https://go.gov.sg/vtl-portal登记
·打印有二维码（QR Code）的疫苗接种证书、接种者旅游通行证（马来西亚入境新加坡的长期签证持有者）
·打印医药保险/旅游保险（入境新加坡的旅客）及其他相关文件
·出发前2天，进行RTK或ART/PCR检测
·至少2小时前抵达登车处
【离境处】
·确保所有文件都准备好
·新加坡人需要呈交的电子健康申报卡
【抵达】
·在拉庆车站进行检测
·在移民局提供所有所需文件
【抵达后】
·通过MySejahtera手机应用或新加坡TraceTogether手机应用检查状态
根据MITI提供的旅客入境清单，旅客须准备的文件时：
1.进行陆路VTL网上申请
2.巴士票
3.RTK/ART/PCR检测结果
4.旅游/医药保险（如适用）
5.疫苗接种证书
6.疫苗接种旅游通行证（如适用）
7.马来西亚MySejahtera手机应用或新加坡TraceTogether手机应用
8.至少2小时前抵达上车点或入境点
9.护照或身份证
10.长期签证副本