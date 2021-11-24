马新陆路VTL指南出炉 抵新山只需做RTK检测

（早报讯）马新疫苗接种者旅游走廊（VTL）的指南出炉！入境马来西亚抵达新山拉庆车站时，只需要进行快速检测试剂盒（Rapid Testing Kit）即可，无需进行鼻喉拭子测试（Swab Test）。

不过，在入境马国前2天，民众需要事先进行一次检测，检测方式可以是快速抗原检测（Antigen Rapid Test）、快速检测试剂盒或PCR检测。

另外，旅客也必须确保自己拥有医药或旅游保险，对冠病相关治疗的保额必须是至少3万新元（约9万2384令吉）。

星洲网报道，马来西亚首相办公室今日（11月24日）宣布，马新两国的陆路VTL将与航空VTL在11月29日同步举行。

国际贸易及工业部（MITI）也将陆路VTL指南上载至官网，还提供了旅客入境清单，方便旅客准备当局要求的文件，确保万无一失。

根据MITI提供的指南，在马新陆路VTL下入境两国的步骤是：

【出发前】

·准备电子版的疫苗接种证书、接种者旅游通行证

·下载MySejahtera手机应用或新加坡TraceTogether手机应用

·入境马来西亚前，须到https://mysafetravel.gov.my登记

·入境新加坡前，须到https://go.gov.sg/vtl-portal登记

·打印有二维码（QR Code）的疫苗接种证书、接种者旅游通行证（马来西亚入境新加坡的长期签证持有者）

·打印医药保险/旅游保险（入境新加坡的旅客）及其他相关文件

·出发前2天，进行RTK或ART/PCR检测

·至少2小时前抵达登车处

【离境处】

·确保所有文件都准备好

·新加坡人需要呈交的电子健康申报卡

【抵达】

·在拉庆车站进行检测

·在移民局提供所有所需文件

【抵达后】

·通过MySejahtera手机应用或新加坡TraceTogether手机应用检查状态

根据MITI提供的旅客入境清单，旅客须准备的文件时：

1.进行陆路VTL网上申请

2.巴士票

3.RTK/ART/PCR检测结果

4.旅游/医药保险（如适用）

5.疫苗接种证书

6.疫苗接种旅游通行证（如适用）

7.马来西亚MySejahtera手机应用或新加坡TraceTogether手机应用

8.至少2小时前抵达上车点或入境点

9.护照或身份证

10.长期签证副本