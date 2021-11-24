纳吉建议冠英再生个孩子取名“林纳吉”

（早报讯）马来西亚在野民主行动党元老林吉祥今日（11月24日）再度在面簿发文，指前首相纳吉有意悄悄回归再度任相，贴文再次“引来”连续多日踩场的纳吉留言，纳吉除了用两起案件反问林吉祥，还调侃林吉祥既然如此迷恋他，不如为未来孙子取名“林纳吉”。

“如果你（林吉祥）真的对我（纳吉）如此迷恋，如果（林吉祥儿子）冠英还有一个儿子，请给他起名叫‘林纳吉’”。

纳吉是使用英文在林吉祥的面簿贴文留言，但最后特别用中文写了“林纳吉”这三个字。

他在留言中质问，为何又发他的照片且连续几天都写关于他的文章，反而没有写其他涉及不正义及贪腐的事。

他也举出了2个案例来反问林吉祥：“难道不关心近期的这2个案件吗？为何完全缄默？”

“第一，曾助查海底隧道案的挂牌公司主席在作为控方证人出庭作证前的一个月，从17层楼坠楼身亡——你为何不像10多年前用赵明福案件那样？”

纳吉继追问：“第二宗案件就是反贪会在数天前确认，前朝政府设立的国家耆老理事会成员家属退还了从刘特佐那里收到的7亿令吉中的6500万令吉？你（林吉祥）不关心这两起近期的案例吗？为什么完全保持沉默？”

此外，纳吉也在本身的面簿发布一张林吉祥的面簿相册截图，并反问：“林吉祥的儿子是林冠英还是纳吉？为什么，他（林吉祥）每天都把我（纳吉）的照片上传到他的面簿上，却没有看见他儿子（林冠英）的照片？”

他还形容，本身认为此举恶心，全身起了鸡皮疙瘩。