纳西尔：新经济政策让富有马来人获益 须适时更新

（早报讯）马来西亚私募股权基金Ikhlas Capital主席纳西尔表示，马国在上世纪70年代起实施的新经济政策（DEB）是成功的，但却不能长久实施，必须适时更新或推出新的政策。

他认为，新经济政策过去20年的实施方式，从中获益的都是富有的马来群体，因此必须要更新政策，以帮助有需要的马来群体。“我认为应该推出一个新的新经济政策，并且要在接下来制定期限，并以建立马来西亚民族，打造平等的马来西亚人民为主要目标。”

纳西尔是前首相纳吉的胞弟及马国第二大银行联昌集团（CIMB）前主席。他今日（11月24日）出席阳光日报（Sinar Harian）的线上分享会时指出，马国当初实施新经济政策是为了团结人民，建立“马来西亚民族”（Bangsa Malaysia），但如今该政策的落实已超过原先定下的期限，并且还被用作进行金钱政治。

他说，从数据方面来看，新经济政策其实是成功的，因为如今马来族群中很多能成为医生、会计师、银行家等专业人士，是落实新经济政策前没有出现的情形。

“如果从企业股份的角度来看，70年代的土著股权分配只有2%，但到了90年代时已增长至18%，并且没有与当时的经济增长出现分歧，当时的国内生产总值（GDP）也在不断增长。”

他表示，虽然如此，但新经济政策的副作用，就是政府将插手于国家经济，导致贪污腐败的风险提高。“例如政府没有将企业股份分配予国民投资公司（PNB）或大众，而是分配予特定人士，以从中获取政治献金。”

他说，新经济政策不应该只以土著股权分配作为衡量标准，更重要的是土著的整体贡献、土著员工比例、土著企业家等。

他表示，马国需要成立新的国家咨询理事会（MAPEN），根据整体情势进行分析，商讨及辩论有什么是与目前相关的政策，以及探讨新经济政策是否需要做出改变。