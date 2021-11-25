世卫组织：过去一周欧洲区域冠病发病率最高

（早报讯）世界卫生组织周二（11月23日）发布的全球冠病疫情周报显示，全球范围内每周新增确诊病例和新增死亡病例数已持续增加一个多月，过去一周发病率最高的是欧洲区域，而西太平洋区域和美洲区域的新增死亡病例数大幅上升。

周报显示，11月15日至21日，各国向世卫组织报告近360万起新增确诊病例和超过5.1万起新增死亡病例，这两项数据与前一周相比增幅均为6%。一周新增确诊病例最多的五个国家分别是美国、德国、英国、俄罗斯和土耳其。

欧洲区域报告的一周新增确诊病例数增长11%，按周计算每10万人口发病率仍然最高，达到每10万人260.2起；其次是美洲区域，一周发病率达到每10万人73.6起。这两个区域的一周病亡率同样最高，分别达每10万人3.2起和1.3起。

东南亚区域和东地中海区域报告的一周新增确诊病例数分别下降11%和9%。虽然西太平洋区域和美洲区域的一周新增确诊病例数相对稳定，但这两个区域的一周新增死亡病例数大幅上升，升幅分别为29%和19%。

世卫组织网站最新数据显示，截至欧洲中部时间24日傍晚6时49分（新加坡时间时间25日凌晨1时49分），全球确诊病例较前一日增加66万2163起，达到超过2.58亿起；死亡病例增加7682起，达到516万6192起。

世卫组织将全球划分为非洲、美洲、东南亚、欧洲、东地中海和西太平洋等六个区域。