日越首脑举行会谈 日本考虑向越南出口舰艇

（早报讯）日本首相岸田文雄周三（11月24日）与到访的越南总理范明政举行会谈，双方就深化双边关系、推进落实“自由开放的印太”等议题达成一致。

这是岸田文雄就任首相以来，首次在日本国内迎接外国领导人。

据共同社报道，日越两国政府当天在首脑会谈后发表联合声明称，两国领导人对南中国海局势表示严重关切，确认了航行自由与和平解决争端的重要性，并强调要求相关国家勿采取军事化与改变现状之类的单方面行动很重要。

为实现“自由开放的印太”，双方商定将携手维持基于法治的秩序。双方也同意加速磋商日本向越南出口舰艇等防卫装备事宜。

对于中国正在申请加入的“全面与进步跨太平洋伙伴关系协定”（CPTPP），双方一致同意要保持该协定的高标准加入门槛。

共同社报道，在双方会谈后的联合记者会上，岸田宣布，向越南再提供154万剂冠病疫苗。两国政府还签署文件，日方将为越南胡志明市完善下水道系统提供最多约108亿日元（约1.28亿新元）的贷款。

在会谈中，双方确认将携手强化包括当地日资企业在内的供应链，以实现经济从疫情中恢复，并商定在生产基地多元化、培育中下游产业和改善日企投资环境方面进行合作。双方一致认为，维持跨太平洋伙伴关系协定（TPP）规则的高水平很重要。

考虑到有必要提升越南技能实习生在日本的生活环境和社会保障，两国首脑确认将开展合作。

两国首脑还对朝鲜近期的导弹发射表示关切，一致同意在应对核与导弹开发，以及解决绑架日本人问题上合作。

就岸田提出的“无核武世界”，双方商定将就明年1月举行的《不扩散核武器条约》（NPT）审议大会加强合作。